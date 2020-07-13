شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. شركات الطيران تباشر رحلاتها غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تباشر غداً الثلاثاء شركات الطيران السودانية بدر وتاركو والمصرية للطيران، رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم وذلك تنفيذاً لقرار سلطة الطيران المدني الذي أعلنته الأسبوع الماضي بعد موافقة اللجنة الصحية العليا لجائحة كورونا والقاض بالفتح الجزئي للمطار مع دول هي مصر والإمارات.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" أكد عصام الدين مدير شركة مطار الخرطوم الدولي جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من تلك الدول مع الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة.
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