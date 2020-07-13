شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنظم الفعالية الافتراضية الدولية "يـوم للإنترنت 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحرينى، نظمت جمعية الإنترنت العالمية في البحرين فعالية افتراضية بعنوان «يوم البحرين للإنترنت 2020» وقد تم استضافتها 2020 عبر المنصة الافتراضية زووم بتعاون ما بين جمعية الإنترنت العالمية، وجمعية البحرين لشركات التقنية والمعلومات -BTECH- ووركسمارت لإدارة الفعاليات.

وبحسب صحيفة أخبار الخليج، فإنه خلال في يوم البحرين للإنترنت 2020 تم تسليط الضوء على «نمو الإنترنت» تماشيا مع أهداف جمعية الإنترنت العالمية لتأكيد أن خط الإنترنت سيكون مفتوحا ومتصلا عالمياً وآمنا وموثوقا به.

قال وزير المواصلات والاتصالات البحرينى: «نحن فخورون بمكانة مملكة البحرين المتقدمة في مختلف مجالات صناعة المعلومات والاتصالات وخاصة الإنترنت والاتصال، وبوجه خاص في ظل التحديات العالمية مثل تلك التي نعيشها الآن، حيث تم الترسيخ للعالم أهمية الاتصال والمنتجات الرقمية والخدمات الالكترونية ذات الصلة».

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كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمعية الإنترنت «فرع البحرين لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البحرينية على الإنترنت» التي أصبحت مكونًا رئيسيًا للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها الأساسية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمزيد.

وقد تم أثناء الفعالية تبادل خبرات المتحدثين الدوليين من جميع أنحاء العالم، وكان منهم السيدة جين كوفين نائب الرئيس الأول لنمو الإنترنت، والسيد خوان بييرانو مستشار سياسات أول، والسيد فاسيليس كريسوس عضو مجلس الإدارة/ المسؤول، Sarantaporo.gr Community شبكة، وغيرهم.

كما جمعت هذه الفعالية الافتراضية أعضاء مجتمع الإنترنت والمتحمسين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البحرين وجميع أنحاء العالم التي تواصلت مع بعضها واكتشفت المزيد حول الموضوعات الرئيسية مثل بناء شبكات المجتمع، وتعزيز البنية التحتية والمجتمعات التقنية، وقياس الإنترنت.

من جانبه، قال رئيس جمعية الإنترنت العالمية بالبحرين أحمد عطية الله الحجيري: «سلطت هذه الفعالية الضوء على أهداف الجمعية المتمثلة في زيادة وتعزيز وتطوير الإنترنت كبنية تحتية وكتقنية عالمية ومورد لإثراء حياة الناس وقوة نافعة في المجتمع. لذا فإننا تشرفنا بدعوة المختصين والمهتمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الانضمام إلى هذه الفعالية الافتراضية والاستفادة من علم الخبراء الذين قمنا بدعوتهم إلى تلك الفعالية المهمة، ولقد كنا على يقين بأن هذه الفعالية ستحقق قيمة عالية لجميع المشاركين بها».