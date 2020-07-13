شكرا لقرائتكم خبر عن أب ينهى حياة ابنه بـ5طلقات بالكلاشينكوف فى الكويت.. أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالكلاشينكوف قرر أب أن ينهى حياة نجله بالكويت، فى حادث هز الرأى العام، الدماء أسالها مواطن، سلّم نفسه إلى رجال الأمن، بعدما أقدم على قتل ابنه رميًا بالرصاص، وبرر جريمته بسبب خلافات عائلية، بحسب اعترافه. وفق "الراى"الكويتية.



وقال مصدر أمنى، أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن مصرع شاب فى إحدى المناطق التابعة لمحافظة الفروانية وبتوجه الأمنيين وعناصر الطوارئ الطبية والأدلة الجنائية إلى المكان، وجدوا أن الضحية فارق الحياة بعدما رماه والده بخمس رصاصات من سلاح كلاشنيكوف، واعترف الأب بجريمته، وبرر ارتكابه لها بسبب خلافات عائلية».

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وتابع المصدر أن الأب، وبعد إقراره بفعلته، سلم نفسه لرجال الأمن واقتيد إلى الجهات المختصة على ذمة قضية قتل عمد، فيما أحيلت جثة المتوفى إلى الطب الشرعي.