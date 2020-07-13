شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعلن تسجيل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، بينها 46 في ضواحي القدس، و49 في محافظة رام الله والبيرة، و9 في محافظة قلقيلية وإصابة في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدد الإصابات ارتفع اليوم إلى 404 حالة.

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