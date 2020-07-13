شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر اتصالاً هاتفياً مطولاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث كانت المحادثات التى تمت بين الطرفين بناءة وإيجابية.
وقالت القيادة العامة للجيش الليبي فى بيان، اليوم الاثنين، إن المباحثات تناولت عدة مجالات سياسية واقتصادية وإنسانية وأمنية وعسكرية، وبشكل عام حول كافة الأوضاع وتطورات الأحداث في ليبيا.
وجددت القيادة العامة للجيش الليبى رغبتها الجادة في المشاركة في بناء ليبيا كدولة واحدة قوية ذات سيادة ترفض الإرهاب وتواجهه بكل قوة.
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