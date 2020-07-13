شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحلة علاج فى مصر.. وفاة وزير يمنى أسبق متأثرا بإصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي اليوم الاثنين وزير الإعلام اليمنى الأسبق حسن أحمد اللوزى، في مقر إقامته بالقاهرة، عن عمر يناهز الـ69عاما، وقالت مصادر إعلامية أن اللوزى توفي اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
حسن أحمد اللوزي سياسي وشاعر وكاتب مسرحي يمني وكان أشهر الأدباء فى حزب المؤتمر الشعبى العام ، تقلد العديد من المناصب أهمها وزيراً للإعلام والثقافة في الجمهورية العربية اليمنية.
وبعد الوحدة عين وزيراً للإعلام، وفي 1994 عين سفيراً في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي 2001 عين في مجلس الشورى.
وفي 2006 أصبح وزير الإعلام مرةً أخرى. أسس صحيفة الميثاق ومجلة معين وترأس تحريرهما. وهو عضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وعضو في اتحاد أدباء وكتاب العرب.
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