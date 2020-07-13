شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تونسية يتم انتخابها عمدة ببلدية ليون الفرنسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب أعضاء المجالس المحلية بفرنسا، أمس الأحد، عمدة الدائرة الأولى، ياسمين بوعقة ونوابها، بعد انعقاد أول مجلس إداري لولاية 2020-2026.
وفازت الشابة التونسية ياسمين بوعقة برئاسة الدائرة الأولى لبلدية ليون، وترشحت ضمن قائمة ''حزب الخضر'' الفرنسي وفازت أمام منافسها الذي حكم المدينة لسنوات ولُقّب ''بالإمبراطور''.
وياسمين بوعقة من أب تونسي وأم فرنسية وأصيلة ولاية توزر، عاشت عائلتها في مدينة قبلي درست بين تونس و ليون التي استقرت فيها منذ سنوات.
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