شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 434 إصابه بينها 7 وفيات بين الكوادر الطبية فى بابل بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية أزمة بابل العراقية أن الإصابات بين الكوادر الطبية والصحية منذ بدء انتشار المرض وحتى اليوم بلغت 434 إصابه بينها سبع وفيات.
وقال مسؤول إعلام خلية أزمة بابل بهاء العلماني - في بيان ،نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الاثنين-" إن عدد الاصابات بين الكوادر الطبية والصحية منذ بداية انتشار المرض حتى الان بلغت 434 إصابة بكورونا بينها سبع حالات وفاة.
وأضاف أن سبب ازدياد أعداد الإصابات ناتج عن ضعف البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية وقلة المخصصات المالية لمكافحة المرض مشيرا إلى أن استمرار الوضع بهذه الطريقة ينذر بخطر ".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: 434 إصابه بينها 7 وفيات بين الكوادر الطبية فى بابل بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.