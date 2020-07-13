شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 434 إصابه بينها 7 وفيات بين الكوادر الطبية فى بابل بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية أزمة بابل العراقية أن الإصابات بين الكوادر الطبية والصحية منذ بدء انتشار المرض وحتى اليوم بلغت 434 إصابه بينها سبع وفيات.

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وقال مسؤول إعلام خلية أزمة بابل بهاء العلماني - في بيان ،نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الاثنين-" إن عدد الاصابات بين الكوادر الطبية والصحية منذ بداية انتشار المرض حتى الان بلغت 434 إصابة بكورونا بينها سبع حالات وفاة.

وأضاف أن سبب ازدياد أعداد الإصابات ناتج عن ضعف البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية وقلة المخصصات المالية لمكافحة المرض مشيرا إلى أن استمرار الوضع بهذه الطريقة ينذر بخطر ".