شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤيد حكم إعدام متهمين بقتل ضابط شرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت محكمة التمييز بمملكة البحرين، عقوبة الإعدام بحق متهميْن بقتل ضابط في تفجير قافلة للشرطة عام 2014، وذلك وفق «بيان» للنائب العام في المملكة، اليوم الإثنين، حسبما جاء فى وكالة الأنباء البحرينية.

وأصدرت المحكمة العليا في البحرين حكم الإعدام ضد المتهميْن بقتل رجل شرطة، بعد أن ثبت إدانتهما.

وصرح رئيس المكتب الفني للنائب العام، المحامي العام المستشار هارون الزياني، أن محكمة التمييز أقرت، اليوم، الحكم الصادر بإعدام متهميْن لقتلهما شرطي، والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة.

وتعود أحداث القضية لـ فبراير 2014، وقال الزياني أن المحكوم عليهم في تلك القضية كانوا قد عقدوا العزم على قتل عناصر الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وبتاريخ 14 فبراير 2014 قاموا وآخرون بمهاجمة قوات الأمن العام بمنطقة الدير، بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة، وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم، فقام عناصر الأمن بالتعامل معهم من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم عليهم بتفجير العبوة المتفجرة، ما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة.