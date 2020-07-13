شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجى يدين استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالصواريخ البالستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات التى نفذتها الميليشيات الحوثية اليوم الأثنين ، بإطلاق أربعة صواريخ بالستية وسبع طائرات مفخخة بدون طيار، مستهدفين بها المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الأمين العام فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الأعمال العدائية المتعمدة المتكررة من قبل الحوثيين ضد الأهداف المدنية فى الداخل اليمنى ودول الجوار تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

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وأدان الحجرف، تزويد إيران للحوثيين بهذه الأسلحة فى انتهاك للحظر المفروض فى قرار مجلس الأمن 2216، مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، ويعيق التوصل إلى حل سياسى للأزمة فى اليمن.

وأشاد الحجرف بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى التى تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة بدون طيار قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب السعودية واليمن ، داعياً المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم فى وجه هذه المحاولات المستمرة للحوثيين ومن يقف وراءهم لزعزعة الأمن والسلم فى المنطقة.