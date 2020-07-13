صندوق النقد الدولى يناشد سلطات لبنان التوافق حول خطة الإنقاذ المالى الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد صندوق النقد الدولى سلطات لبنان، اليوم الاثنين، التوافق حول خطة الإنقاذ المالى الحكومية، محذرا من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن أزمته المالية لن يؤدى إلا إلى إبطاء التعافي. خطة الإنقاذ الحكومية، ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة فى النظام المالي. Advertisements وتعثرت المفاوضات، نتيجة خلاف بشأن حجم الخسائر المالية، أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزى والبنوك التجارية، ومشرعين من أحزاب لبنان السياسية الرئيسية.

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