شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: سنرفع مستوى التشدد فى التدابير لمنع انتشار وباء "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن الدولة سترفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أنه من غير الوارد اتخاذ قرار بإعادة إغلاق المطار وتعليق حركة الطيران.

وقال وزير الصحة اللبناني – في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا الذي ترأسه ظهر اليوم رئيس الحكومة حسان دياب – إنه جرى التداول بالمعطيات حول ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا في الأيام الماضية والظروف المحيطة بهذا التزايد.

وأشار إلى أن التشدد في الإجراءات لمنع انتشار الوباء سيتضمن اتخاذ إجراءات قانونية فضلا عن وضع غرامات مالية كبيرة على المخالطين الذين يتبين عدم التزامهم بتعليمات الحجر الصحي ومن يتسببون في انتشار الوباء، لافتا إلى أن الغرامات ستتراوح ما بين 600 ألف و 5 ملايين ليرة لبنانية.

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وشدد على أن ارتداء الكمامات أصبح أمرا إلزاميا في كافة المؤسسات العامة والخاصة والاستشفائية وغيرها، لافتا إلى أن عدم الالتزام بارتدائها سيترتب عليه تحرير مخالفة مالية قدرها 50 ألف ليرة.

وذكر أن الاجتماع انتهى إلى وجوب التنبيه على المواطنين اللبنانيين بتجنب الاختلاط، والعمل على توفير أماكن حجر للعمال الأجانب المصابين بالوباء بالتنسيق مع الجهات الأممية، وتحديد أماكن إلزامية للمصابين في المراكز المخصصة لهم سواء مع وجود أو عدم وجود عوارض للمصابين في مستشفيات المحافظات.

وأكد أن المطار سيستمر في العمل باعتبار "أن الحياة لابد وأن تستمر".. مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء في الوقت الحالي على نسبة الـ 10% من القدرة الاستيعابية للمطار، لاسيما وأن نسبة الإصابات من القادمين إلى لبنان في حدود 5ر0% حتى الآن.