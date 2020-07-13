الحكومة السورية تعلن تسجيل 3 وفيات و23 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أنه تم "تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 417".

وأضاف البيان أن "ثلاث حالات توفيت من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 19".

كما تم تسجيل شفاء عشرة مصابين بالفيروس، ما يرفع عدد المتعافين إلى 136 .