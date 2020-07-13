وي وورك تتوقع تحقيق أرباح وتدفقات نقدية موجبة في 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوقع شركة «وي وورك» الأمريكية تحقيق تدفقات نقدية موجبة وأرباح خلال عام 2021، الأمر الذي يُعَدّ بمثابة فترة زمنية مبكرة عن المخطط سابقاً بما يقل قليلاً عن عام.

وقال رئيس الشركة الأمريكية «مارسيلو كلور»، خلال مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأحد، إن الخفض الهائل في التكاليف ساعد في دعم الموقف المالي للشركة.

وفي فبراير/شباط الماضي، وضع «كلور»، الذي تولى المنصب في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 بعد استقالة المؤسس المشارك «آدم نيومان»، هدفاً بشأن تحقيق أرباح تشغيلية بحلول نهاية العام المقبل.

وأضاف أن وباء «كوفيد-19» أدى كذلك إلى طلب قوي على المساحة المكتبية المرنة لدى «وي وورك».

وتابع: «الجميع اعتقد أن «وي وورك» كانت مهمة مستحيلة، وأن فرص نجاحها «صفر»، لكن الآن، وبعد عام من الآن، سوف نرى أن الشركة عبارة عن مشروع مربح بمجموعة متنوعة من الأصول».

وفي الأشهر العديدة الماضية، قامت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بدعم «سوفت بنك»، بإلغاء أكثر من 8 آلاف وظيفة، كما قامت ببيع وحدات الأعمال غير الأساسية، وإنهاء عقود الإيجار في مبنى في نيويورك وبالتيمور. وانخفضت بذلك القوى العاملة لدى الشركة من 14 ألف موظف إلى حوالي 5600 موظف.