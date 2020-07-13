استئناف دوري الدرجة الأولى الأسترالي الجمعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الاثنين استئناف دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل بعد أربعة أشهر من التوقف ومع دخول ثلاثة فرق من ملبورن الحجر الصحي في سيدني.

وكان من المفترض عودة دوري الأضواء يوم الخميس بمباراة بين ملبورن فاكتوري وويسترن يونايتد لكن تغير الجدول بسبب أزمة جائحة كوفيد-19 في ملبورن.

وتعود المسابقة بمباراة بين سيدني وولنجتون فينكس في استاد جوبيلي يوم الجمعة.

وانتقلت فرق ملبورن فاكتوري وويسترن يونايتد وملبورن سيتي إلى سيدني مطلع الأسبوع لقضاء 14 يوماً في الحجر الصحي.

وقال جريج أورورك مدير المسابقات في الاتحاد الاسترالي «واجهنا الكثير من التحديات في الأسبوع الماضي منذ الإعلان عن جدول المباريات الذي احتاج إلى بعض التعديلات بسبب تنقلات فرق ملبورن إلى سيدني».

وتأمل المسابقة في إنهاء آخر 27 مباراة بالدور التمهيدي خلال أربعة أسابيع مع إقامة الدور النهائي الحاسم في 23 أغسطس/ آب.

وأغلقت سلطات نيو ساوث ويلز حدود الولاية مع فيكتوريا الأسبوع الماضي لتصبح فرق ملبورن عالقة قبل الحصول على استثناء للسفر يوم الجمعة.

وعزلت الفرق في فندق بسيدني وخضع أفرادها لفحوص الاثنين بعد ظهور أعراض كوفيد-19 على لاعب مطلع الأسبوع.

واذا جاءت كل نتائج الفحوص سلبية ستتمكن الفرق من التدريب الثلاثاء.

وحدد الدوري عدداً من الجماهير لتجنب مخاطر العدوى حيث سمح بحضور 4500 مشجع في مباراة سنترال كوست مارينرز ضد بيرث جلوري في جراسفورد شمال سيدني.