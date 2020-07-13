شكرا لقرائتكم خبر عن آكي المصاب يغيب عن آخر ثلاث مباريات لبورنموث والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إيدي هاو مدرب بورنموث إن المدافع نيثن آكي سيغيب على الأرجح عن آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد إصابته بكدمة خلال الفوز 4-1 على ليستر سيتي الأحد.
وغادر قلب الدفاع، الذي شارك أساسياً في 29 مباراة بالدوري هذا الموسم، الملعب بعد 40 دقيقة عقب إصابته في التحام مع جيمي فاردي.
وأبلغ هاو شبكة سكاي سبورتس: لا تبدو إصابة جيدة. في ظل هذا الوقت القصير المتبقي في الموسم، سيكون من الصعب أن يلعب مرة أخرى.
وكان فوز بورنموث هو الأول في عشر مباريات وعزز آماله في البقاء، إذ يحتل المركز 18 برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف واتفورد أول فريق في منطقة الأمان.
ويحل بورنموث ضيفاً على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم الأربعاء وينهي الموسم ضد ساوثامبتون وإيفرتون.
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