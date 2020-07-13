«الهيئة» تنظم محاضرة عن الثقافة الرياضية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب تطلق الهيئة العامة للرياضة في السادسة من مساء الثلاثاء سلسلة محاضرات تثقيفية بعنوان «الثقافة الرياضية.. أسلوب حياة»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من المسؤولين في الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والجمعيات والأندية الرياضية.

وتأتي المحاضرات ضمن مبادرة الرياضة المجتمعية التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق بهدف نشر الثقافة الرياضية وتعزيز ممارساتها في أوساط المجتمع لما لها من دور حيوي في التصدي لأمراض العصر ودعم صحة أفراد المجتمع.

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