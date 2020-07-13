خورفكان يقترب من ضم الكولومبي أورلاندو

اقترب خورفكان من ضم المهاجم الكولومبي أورلاندو لاعب فلامنجو البرازيلي، حيث حصل النادي على موافقة اللاعب، وينتظر وصوله لإتمام بقية الإجراءات، ويجري خورفكان مفاوضات أيضاً مع اللاعب عامر مبارك غانم لاعب النصر وبني ياس السابق.

وكان «الأخضر» تعاقد مع السوداني وليد سراج معاراً من العين مؤخراً، وقبله ضم درويش محمد وخالد جلال، ويرغب الفريق في إغلاق ملف التعاقدات مبكراً للتفرغ للإعداد والمرحلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أصبح اللاعبون: محمد مال الله وأحمد دادا وأحمد صالح حبوش وسيف محمد ونواف الخالدي خارج قائمة الفريق للموسم الجديد، ورفضت إدارة النادي تجديد عقودهم، كما شملت قائمة اللاعبين الذين غادروا القلعة الخضراء فهد حديد والحارس سعيد خميس وعادل صقر المنتقل إلى البطائح.

وقال نواف الخالدي ظهير خورفكان: إن عقده مع خورفكان انتهى بالفعل ولم يتلق اتصالاً من إدارة النادي، وأوضح: «أنا جاهز حالياً وأخضع لتدريبات يومية، وخضت فترة تأهيل بمركز الفيفا بإشراف الدكتور مراد، والآن جاهز للعودة إلى الملاعب، وفي حال كانت هناك رغبة من خورفكان لتجديد عقدي بالتـأكيد ليست لدي مشكلة، وإن لم تكن هناك رغبة وحصلت على عرض من ناد آخر، سأنتقل إليه، لكن تبقى الأولوية لفريق النسور».