شكرا لقرائتكم خبر عن «حفلة كوفيد» تقتل ثلاثينياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي أمريكي ثلاثيني في ولاية تكساس من جراء فيروس «كورونا» بعدما أصيب به خلال حفلة «كوفيد بارتي» نظمها شخص مصاب على ما أفادت مسؤولة طبية في مستشفى محلي.
وأوضحت جاين أبلباي من مستشفى «ميثوديست هوسبيتال» في سان أنطونيو: «تقوم فكرة هذه السهرات على الاجتماع لمعرفة إن كان الفيروس فعلياً، وإن كانت العدوى ستنتقل إلى آخرين».
وأصيب الثلاثيني خلال السهرة، وتدهور وضعه إلى أن أدخل هذا المستشفى، حيث توفي على ما قال المصدر نفسه.
وروت جاين أبلباي أن المريض قال لممرضة كانت بجوار سريره: «أظن أنني ارتكبت حماقة كنت أظن أن الفيروس خدعة، إلا أنه ليس كذلك. ظن أنه شاب، ولا يقهر، ولن يتأثر بالمرض».
وفي ألاباما حذرت سلطات تسكالوسا مطلع يوليو / تموز من إقامة حفلات «كوفيد بارتي» التي تنظم بحضور مصاب أو مصابين عدة بهذا المرض.
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