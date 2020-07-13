تطبيق لتعامل الممرضين عن بُعد مع مرضى «كورونا»

ابتكرت ممرضة يابانية، تدعى يوكا ساوادا، تطبيقاً أطلق عليه «أوبري» يتيح لمرضى فيروس «كورونا» إبلاغ الممرضات بمؤشرات حالاتهم الصحية من درجة الحرارة وغيرها، وطلب ما يشاؤون دون الحاجة إلى تفاعل بدني، من خلال ظهور ما يحتاجون إليه على شاشات أجهزة الكمبيوتر في غرف التمريض.

وقالت ساوادا 32 سنة، التي أطلقت شركتها الخاصة: إن فكرة التطبيق نشأت من تجربتها الخاصة في المستشفى عندما أنجبت طفلها، حيث وجدت أنه من غير المريح أن يكون زر الاتصال الطريقة الوحيدة للتواصل مع الممرضات.

وأكدت الممرضة أن التطبيق لاقى ردود فعل إيجابية بين المرضى، حيث أصبحوا يرسلون استفساراتهم البسيطة عليه دون الحاجة إلى التسبب في مخاطر محتملة للممرضات، كما ساعد التطبيق الممرضات على العمل بكفاءة أكبر.

وقال يوميكو تاكاهاشي، مدير الممرضات في مستشفى نيسان تاماجاوى: «من الضروري تقليل التفاعل البشري وحماية سلامة الموظفين والممرضين في نفس الوقت، مع تتبع حالة المريض ومطالبه بالنظر إلى الوقت والموارد المحدودة في المستشفى».