مقطوعات فيردي في ساحة ماكسيموس بروما



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن كانت في وقت من الأوقات مسرحاً لسباقات العجلات الحربية القديمة، تستعد ساحة ماكسيموس في روما لموسم جديد من العمل، لكنها هذه المرة كدار للأوبرا، مع اضطرار المنظمين تحت وطأة جائحة فيروس كورونا إلى البحث عن مواقع ضخمة تسمح بالتباعد الاجتماعي.

واستغرق الأمر أسابيع لتجهيز الساحة التي يعود تاريخها إلى 2800 عام، وهي من أكبر أماكن الترفيه العامة في العالم، كما أن أبعادها الواسعة وهيكلها الطبيعي الذي يشبه المسارح الإغريقية القديمة، يجعلانها موقعاً مثالياً.

وقال فرانشيسكو أرينا المدير الفني لدار أوبرا روما لـ«رويترز»: «ساحة ماكسيموس تحولت من ساحة إلى مسرح.. إلى دار أوبرا في هذه الحالة».

وأضاف: «إنها تعود بطريقة أو بأخرى إلى أصلها وجذورها ووظيفتها كقاعة عرض». وعادة ما تنظم أوبرا روما موسمها الصيفي في منطقة كاراكالا الأثرية المفتوحة أيضاً، لكن لا يمكنها ضمان التباعد الذي توفره ساحة ماكسيموس.

ولتوفير الأمن والسلامة لكل من مرتادي الأوبرا والعازفين، عمد المنظمون إلى إتاحة قياس لدرجات الحرارة ومقاعد متباعدة ومنصة كبيرة للغاية.

وقال كارلو فورتيس مشرف مسرح أوبرا روما: «حاولنا تحويل حدود المسافة بين الأشخاص إلى أشكال جديدة، مع استخدام واسع لتكنولوجيات تسمح لنا بتقريب الفنانين من بعضهم بعضاً ومن المتفجرين».

وتجري على قدم وساق أعمال الإنشاء النهائية والبروفات قبيل العرض في 16 يوليو/ تموز المقبل، حين تُعزف مقطوعة ريجوليتو للموسيقار الإيطالي الشهير فيردي، الذي يعود للقرن التاسع عشر، إيذاناً ببداية موسم دار الأوبرا.

وقال فورتيس إن فيروس «كورونا» يجبر المسارح حول العالم على الخروج بحلول خلاقة، وعبر عن ثقته في أن التجربة ستكون رائعة لمرتادي الأوبرا الذين حرمهم العزل العام من العروض الثقافية الحية.

لكن ستكون في مناخ مختلف للغاية عن الحشود الفوضوية التي كانت تهلل لمتسابقي العجلات الحربية المفضلين في الأزمنة القديمة.