جاك ما يقلّص حصّته في «علي بابا».. باع أسهماً بـ 8.2 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد الإفصاح السنوي لمجموعة علي بابا القابضة بأن المؤسس الشريك لها جاك ما قلّص حصته في الشركة خلال العام الفائت إلى 4.8% من 6.2%، ما وفر له سيولة بقيمة 8.2 مليار دولار وفقاً لسعر السهم الحالي.

ويأتي التخارج بالتزامن مع تقاعد «ما» من منصب الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الصينية في سبتمبر/ أيلول وابتعاده عن أي أدوار رسمية والتركيز على الأعمال الخيرية.

ولم تكشف «علي بابا» عن متوسط سعر البيع الذي جرى به التخارج. وارتفع سعر سهمها حوالي 40% منذ أعلن «ما» عن حيازته حصة 6.2% في الشركة قبل عام.

وقد ساهم في الأداء الرائع للسهم نمو الأرباح بما يتجاوز التوقعات، حتى مع التباطؤ الحاد لاقتصاد الصين، إذ لجأ عدد أكبر من الناس إلى شراء السلع الضرورية عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19.

كما قلّص جوزيف تساي نائب رئيس «علي بابا» التنفيذي حصته في الشركة خلال الفترة ذاتها إلى 1.6% من 2.2%. وبلغت قيمة الأسهم التي باعها 3.3% بحلول يوم الجمعة.

وقلّص كل من «ما» وتساي من مشاركتهما في الأنشطة العادية للشركة منذ الإعلان عن تولي دانييل تشانغ منصب رئيس مجلس إدارة الشركة خلفاً لـ«ما». وتولى منصبه رسمياً في سبتمبر/ أيلول 2019. (رويترز)