بالأرقام.. «دبي للاستثمار» من أبرز الشركات المدرجة منذ عام 2000

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت دبي للاستثمار، يوم الإثنين، باليوبيل الفضي لتأسيسها وانطلاق أنشطتها الاستثمارية في الإمارات، من خلال قرع الجرس في سوق دبي المالي، بحضور عبدالرحمن غانم المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار، وخالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وخليفة رباع، نائب رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي.

وتعد دبي للاستثمار إحدى أكثر الشركات نشاطاً من حيث التداول في السوق، حيث بلغت قيمة التداول على أسهمها منذ الإدراج وحتى نهاية يونيو /حزيران الماضي 169.5 مليار درهم، وذلك من خلال ما يزيد على 1.2 مليون صفقة على 47 مليار سهم.



845 ألف مستثمر



وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يسعدنا في سوق دبي المالي استضافة هذه الاحتفالية الخاصة لقرع الجرس بمناسبة اليوبيل الفضي لشركة دبي للاستثمار بوصفها إحدى أبرز الشركات المدرجة في السوق منذ انطلاقته يوم 26 مارس 2000. ونحن نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع دبي للاستثمار بما يمكنها من مواصلة الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الإدراج في سوق دبي المالي سواء على صعيد توطيد العلاقات مع قاعدة السوق الضخمة من المستثمرين التي تتجاوز 845 ألف مستثمر وكذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الإفصاح والشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، الأمر الذي يعود بالنفع على مساهميها.



توجيه الاستثمارات

Advertisements



من جهته، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: على مدار 25 سنة خلت، نجحت دبي للاستثمار في رفع قيمة حقوق المساهمين والمستثمرين بشكل كبير، من خلال اتباعها السياسات السليمة والرؤية المستقبلية للتأسيس لاستثمارات استراتيجية، وتنفيذ عمليات استحواذ ناجحة، وعمليات تخارج مربحة. ومن بين الأهداف طويلة المدى التي تتطلع الشركة إلى تحقيقها، التركيز على الاستثمارات المتنوعة من خلال الانخراط في الاستثمارات الذكية، واستهداف القطاعات المتنوعة، والدخول في الاستثمارات والخدمات الاستراتيجية محلياً ودولياً.

وأضاف بن كلبان: في إطار استراتيجيتنا المستقبلية، ستقوم دبي للاستثمار بتوجيه مواردها نحو الاستثمار في الشباب والذكاء الاصطناعي والاستدامة، والتي نتخذ منها ركائز ثلاث رئيسية تحكم استثماراتنا وأعمالنا في المستقبل. وستكون هذه الركائز بمثابة الاستثمارات المسؤولة لدبي للاستثمار عبر مختلف القطاعات، لضمان قيمة مضافة مستقبلية، مع الاستمرار في تنويع الاستثمارات محلياً ودولياً، كطريقة كانت ولا تزال تمثل ضماناً لتحديد المخاطر ودمج الرؤية والهيكل الاقتصادي لدبي للاستثمار.



ربع قرن



وبعد 25 عاماً من الاستثمارات الاستراتيجية، والتأسيس لنموذج أعمال متميز مدعوم بعلاقات الشراكة القوية مع الشركات الحكومية والخاصة، يبلغ اليوم عدد المساهمين في شركة دبي للاستثمار 16,502 مساهم (حتى يونيو 2020). وسجلت الشركة نمواً في قيمة حقوق المساهمين من 650 مليون درهم إلى 12 مليار درهم (حتى ديسمبر 2019). وبلغ مجموع ما وزعته الشركة خلال تلك الأعوام على المساهمين 6.59 مليار درهم كأرباح نقدية وأسهم منحة. كما سجلت الشركة صافي أرباح متراكمة قدرها 14.5 مليار درهم، بعائد استثماري وصلت نسبته إلى 21% على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية.



نمو رأس المال



وبعد أن تمكنت من تسجيل نمو في رأس المال المدفوع من 650 مليون درهم إلى 4.25 مليار درهم، حقق إجمالي أصول الشركة نمواً من 718 مليون درهم منذ التأسيس ليصل إلى 21 مليار درهم حتى ديسمبر من العام 2019، وذلك بفضل تركيزها على النمو المطّرد في أصولها، مع التخطيط الاستراتيجي للتخارج من الأعمال. وشهدت الشركة أيضاً نمواً في المردود السنوي، حيث ارتفع من 68 مليون درهم ليبلغ 2.9 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتحولت دبي للاستثمار إلى شركة متعددة النشاطات تعمل في العديد من قطاعات السوق والمناطق الجغرافية المختلفة، ويعزى الفضل في ذلك إلى حرصها على تعزيز التآزر مع شركائها، وتحقيق التكامل في أعمالها المتنوعة التي تغطي قطاعات العقارات والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المالية عبر 35 شركة تابعة ومملوكة لها.