قيادي فلسطيني: الاختراقات الإسرائيلية لحركة حماس كثيرة

وأرجع الرقيب، خلال حديث لـ"راديو سبوتنيك "، اليوم الاثنين، ذلك إلى أن الأمر لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذه الاختراقات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن نجاح إسرائيل في هذه الاختراقات، جاء بسبب استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة، إضافة للتقدم التكنولوجي.
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وأوضح أنه "خلال الصراع مع اسرائيل سقطت كثيرا من الشخصيات التي ارتبطت بالاحتلال بشكل أو بآخر، لافتا إلى أن اسرائيل تنجح في إحداث هذه الاختراقات بسبب قيامها بالابتزاز المالي واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة، هذا بالإضافة إلي التقدم التكنولوجي".
وأعرب القيادي في حركة فتح، عن اعتقاده بأن "الاختراقات الاسرائيلية نتج عنها أنه في 2014 أصبحت شبكة الأنفاق لدى اسرائيل، مؤكدا أن هذا الاختراق لم يكن السابقة الخطيرة، حيث تم كشف مجموعة قبل عامين وهرب جزء منهم إلى إسرائيل".
ونفت حركة حماس، في بيان، اعتقال أي من عناصرها بتهمة "التعامل مع إسرائيل"، وأكدت أن هذه "الشائعات" تخدم إسرائيل وتزعزع الجبهة الداخلية بقطاع غزة، ولم يتطرق البيان لهروب أحد قادة القسام إلى إسرائيل.
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