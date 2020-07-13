مصدر: نجاة مدير أمن ميناء المعلا من تفجير استهدف سيارته في عدن

القاهرة - سبوتنيك. أبلغ مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن، وكالة "سبوتنيك"، بأن "عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مدير أمن ميناء المعلا، النقيب محسن السروري، أثناء مروره جوار مبنى المالية في مديرية خور مكسر شرق عدن". وأضاف أن النقيب السروري وأحد مرافقيه وشخص ثالث تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الانفجار، فيما تضررت سيارة المسؤول الأمني.

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