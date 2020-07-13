وكالة تكشف تفاصيل لقاء وزيري خارجية إيران والكويت

وأكد ظريف خلال اتصاله عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين مع الصباح على ضرورة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دول المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". © Sputnik . Pavel Gerasimov وقال ظريف إن "التعاون بين إيران والكويت مرشح للنمو في مختلف المجالات". وبحسب القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، فالجانبين (الإيراني والكويتي) استعرضا في هذا الاتصال، التعاون الثنائي بشتى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية". واتفق ظريف والصباح على استمرار المشاورات الثنائية بين إيران والكويت.

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