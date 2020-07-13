روسيا تؤكد ضرورة عدم تسييس ملف المساعدات الخاصة بسوريا

وقال فيرشينين، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، إن "إرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق السورية يتم بنجاح من قبل الحكومة".

ودعا الجميع إلى مواصلة إرسال وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين دون استثناء وانطلاقاً من أسس القانون الإنساني الدولي.

© Sputnik . Zain Al Abiden Shiban

ولفت إلى أن "الإبقاء على معبر واحد لإيصال هذه المساعدات يكفي ولا ينبغي أن يثير القلق لدى أحد مبيناً أن المهمة الرئيسية الماثلة الآن تكمن في تخفيف معاناة السوريين".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معبر حدودي واحد لمدة عام.

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واعترضت روسيا والصين مرة أخرى على قرار بلجيكا وألمانيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الداعي للحفاظ على نقطتي عبور على الحدود السورية التركية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ورفض مجلس الأمن الدولي، الخميس، مشروع قرار تقدمت به روسيا بشأن إبقاء معبر حدودي واحد فقط على الحدود السورية التركية لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال ممثل ألمانيا، كريستوفر هيوسجن، الذي تترأس بلاده المجلس: إن "أربعة من أعضاء مجلس الأمن صوتوا لصالح القرار، بينما صوت سبعة ضد وأربعة أعضاء امتنعوا عن التصويت. القرار لم يعتمد كونه لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات".

وكانت موسكو قد أعربت، في الـ13 من شهر كانون الثاني/ يناير، عن أملها بأنه بحلول تموز/ يوليو 2020، ستعمل وكالات الأمم المتحدة ودمشق على تحديد طرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا ولجميع السوريين دون تمييز.