نشر صورة للملك عبد العزيز آل سعود في رحلة تاريخية

وتم التقاط الصورة عام 1951 للملك المؤسس وهو يقوم بأول رحلة تجريبية للقطار الذي يربط الرياض بمدينة الدمام. ويظهر في الصورة الملك عبد العزيز جالسا داخل القطار، وبرفقته الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي كان أميرا لمنطقة الرياض آنذاك، ومحمد الذيب رئيس الحرس الملكي.

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