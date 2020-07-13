البحرين تدرج مصروفات طارئة بقيمة 470 مليون دولار ضمن ميزانية 2020

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مرسوما ملكيا أمر بإدراج مصروفات طارئة بقيمة 177 مليون دينار ضمن ميزانية 2020، بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت مملكة البحرين قد أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بـ 431 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات 32470.
وبلغ إجمالي الوفيات في البحرين 107، فيما بلغ العدد الكلي لحالات الشفاء من الإصابة بالفيروس 27828 حالة.
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