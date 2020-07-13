كورونا.. 100 وفاة في العراق و20 بالسعودية

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن العراق، الإثنين، تسجيل 100 وفاة بكورونا، فيما سجلت السعودية 30 وفاة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 100 وفاة، و2229 إصابة، و2247 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 79 ألفا و735، بينها 3250 وفاة، و46 ألفا و998 حالة تعاف.

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وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة، 20 وفاة بالفيروس، إضافةً إلى 2852 إصابة، و2704 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات وصلت 235 ألفا و111، منها 2243 وفاة، و169 ألفا و842 حالة تعاف.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 13 مليونا و80 ألفا، توفي منهم أكثر من 572 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و624 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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