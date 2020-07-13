الكويت وواشنطن تبحثان جهود حل أزمات المنطقة

الكويت/ الخليج 365 بحثت الكويت والولايات المتحدة، الإثنين، الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلولو للأزمات في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد، مع قائد القیادة المركزیة الأمريكية كینیث ماكنزي، بقصر السيف بالكويت، وفق الوكالة الرسمية (كونا). وتطرق اللقاء إلى "استعراض القضایا الإقلیمیة والجھود الدولیة الرامیة إلى إیجاد حل للأزمات في المنطقة". Advertisements كما بحث الجانبان "سبل تعزیز العلاقات الاستراتیجیة بين الكویت والولایات المتحدة الأمریكیة"، حسب المصدر ذاته. وفي مايو/أيار الماضي، صادقت وزارة الخارجية الأمريكية على اتفاق لبيع أسلحة للكويت بقيمة 1.425 مليار دولار لتحديث نظام الدفاع الجوي الصاروخي في البلاد على أساس منظومات "باتريوت". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لـ(البنتاغون)، إن وزارة الخارجية صادقت على بيع 84 صاروخا اعتراضيا من طراز (باك-3) ومنظومات (MSA) ومعدات ذات صلة بقيمة 800 مليون دولار". وقالت الوكالة آنذاك إن 625 مليون دولار سيتم دفعها بموجب الاتفاق من قبل الكويت لتغطية برنامج الترميم والصيانة الفنية للمنظومات الموجودة حاليا في البلاد.

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