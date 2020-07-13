توافق تونسي جزائري على ضرورة الحل السلمي للأزمة الليبية

تونس/شيماء المناعي/الخليج 365

أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الري ونظيره الجزائري صبري بوقادوم، الإثنين، على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية يوقف التدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الخارجية التونسية، بالعاصمة.

وقال الري في كلمته، إن وجهات النظر بين بلاده والجزائر "متطابقة، بخصوص مختلف المسائل الاقليمية في مقدمتها الوضع في فلسطين وليبيا".

وذكر: "نحن نبحث عن حلّ سلمي توافقي بين اللبيبين للتصدي للتدخلات الخارجية".

وتابع، "نسعى لدفع كل القوى الفاعلة في ليبيا نحو حل سياسي ليبي توافقي يوقف التدخلات الأجنبية ويفتح الباب أمام مستقبل جيد لليبيا".

بدوره أكد بوقادوم، على "وجود توافق تام بين تونس والجزائر في جميع المجالات سواء الثنائي أو الإقليمي".

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وقال الوزير الجزائري في كلمته خلال المؤتمر، "نأمل أن يتم تغليب صوت الحكمة وإعلاء مصلحة الوطن والجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية ليبية ليبية تمكن من بناء دولة واحدة مزدهرة".

وأضاف: "ليست لنا أي مصلحة نفطية واقتصادية هناك، فنحن نريد الأمن واستقرار البلاد وبقاء مؤسسات موحدة مقبولة من الليبيين".

وفي وقت سابق الإثنين، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الخارجية الجزائري وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع في المنطقة وخاصة في ليبيا.

وشنت مليشيات الجنرال الإنقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد هزائم وخسائر واسعة، وتبدأ دعوات لبحث الحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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