"أرامكو السعودية": الأسوأ فيما يخص "كورونا" أصبح خلفنا

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، الإثنين، إن "الأسوأ فيما يخص جائحة كورونا قد أصبح خلفنا".

كانت أسعار النفط قد سجلت أسوأ أداء فصلي تاريخيا في الربع الأول 2020، بسبب تداعيات "كورونا" على الطلب.

وأضاف الناصر في لقاء افتراضي في غرفة المنطقة الشرقية، تابعته الخليج 365: "ملاءتنا المالية قوية، لذا تمكنا من الاستحواذ على 70 بالمئة من سابك خلال الأزمة".

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وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت شركة سابك إتمام صفقة استحواذ "أرامكو" على 70 بالمئة من أسهمها بقيمة 69.1 مليار دولار، يتم دفعها على أقساط.

وتابع الناصر: "واجهنا الجائحة بإعادة جدولة بعض مشاريع الشركة، وخفض المصاريف التشغيلية من دون أن يؤثر ذلك على استراتيجيتها أو إلتزاماتها، أو طاقتها الإنتاجية القصوى".

وذكر أن الفيروس لم يؤثر على أعمال الشركة خلال الأزمة، بل أنها استطاعت رفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا خلال 20 يوم.

و"أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، كانت رفعت إنتاجها، عقب رفض روسيا لخفض الإنتاج في مارس/آذار الماضي، بالتزامن مع تفشي الفيروس وتراجع الطلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.