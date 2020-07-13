بوتين ونظيره الجزائري يبحثان الملف الليبي

موسكو/ الخليج 365
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، آخر المستجدات الحاصلة في ليبيا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين).
وأوضح البيان أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات الحاصلة في ليبيا.
وشدد بوتين وتبون على ضرورة إحياء الحوار ووقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية استنادا إلى القرار الأممي رقم 2510 ومخرجات مؤتمر برلين.
وأكدا على أهمية دعم المساعي السياسية والدبلوماسية الدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة الليبية.
كما تباحث الزعيمان حول وضع أسواق النفط العالمية والعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
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