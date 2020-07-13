مقتل 3 جنود خلال تفكيك عبوة ناسفة شرقي العراق

إبراهيم صالح/ الخليج 365

قتل 3 جنود عراقيين، الإثنين، خلال تفكيك عبوة ناسفة بمحافظة ديالى، شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي، للأناضول، إن "3 جنود قتلوا خلال تفكيك عبوة ناسفة في منطقة حوض الوقف، شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأشار أن فريقا من مكافحة المتفجرات كان يرافق موظفين في دائرة الري الحكومية أثناء تنظيف مجرى مائيا، إذ تمكن من تفكيك وإبطال مفعول عبوة ناسفة، قبل أن تنفجر الثانية وتسفر عن مقتل 3 جنود.

واتهم الكاملي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء زرع العبوات الناسفة في العراق.

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والسبت، أعلن الجيش، إطلاق مرحلة رابعة من عملية "أبطال العراق" لملاحقة فلول "داعش" في محافظة ديالى (شرق)، وخاصة في المنطقة القريبة من حدود إيران.

والمرحلة الجديدة تعد جزءًا من عمليات عسكرية موسعة للحد من هجمات متزايدة يشنها في الغالب مسلحو التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، وذلك بإسناد من التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.