الصومال.. نجاة قائد القوات المسلحة من هجوم انتحاري بمقديشو

نور جيدي/ الخليج 365

مصدر أمني صومالي أبلغ الخليج 365 أن:

- هجوم نُفذ عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف موكب قائد القوات المسلحة يوسف راغي.

- الهجوم الانتحاري أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

نجا قائد القوات المسلحة الصومالية يوسف أدوى راغي، من هجوم انتحاري استهدف موكبه بالقرب من مقر عسكري، بالعاصمة مقديشو، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني للأناضول إن سيارة "مفخخة" كان يقودها انتحاري في مقديشو، استهدفت موكبا عسكريا كان يقل قائد القوات المسلحة الصومالية وضباط آخرين، بالقرب من مقر تابع للجيش بحي هذن، وسط مقديشو.

وأكد المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "قائد القوات المسلحة جنرال يوسف ادوى راغي نجا من الهجوم".

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وأوضح أن الهجوم الانتحاري أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد عددهم أو تفاصيل بشأن انتمائهم.

فيما قال شاهد عيان للأناضول، إن سيارة الانتحاري كانت متوقفة على مسافة أمتار قليلة من المقر العسكري، ثم تحركت بسرعة فائقة نحو موكب قائد القوات المصلحة، وانفجرت مُحدثة دويا هائلا هز أرجاء المنطقة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري حتى الساعة 1:00 ت.غ.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.