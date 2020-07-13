فلسطين تندد بقرار إسرائيل إغلاق "باب الرحمة"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



نددت وزارة الأوقاف الفلسطينية، الإثنين، بقرار السلطات الإسرائيلية، إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وقال حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن القرار، واقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد هي بمثابة "عدوان واضح على الحريات الدينية للمسلمين وأماكن عبادتهم".

وطالب أبو الرب، المجتمع الدولي، والأمتين العربية والإسلامية، بالعمل على الحد من هذه "الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها.

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وكانت دائرة شؤون الأوقاف الإسلامية بالقدس، قد قالت إنها تسلمت كتابا من شرطة الاحتلال، يفيد بإصدار محكمة إسرائيلية قرارا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة.

ويقع باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى، وأعادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فتحه أمام المصلين، نهاية شهر فبراير/شباط 2019 بعد إغلاق إسرائيلي قسري استمر 10 سنوات.

ومنذ إعادة فتح باب مصلى باب الرحمة أمام المصلين، تلاحق الشرطة الإسرائيلية المصلين وحراس المسجد الأقصى فيه.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية عشرات أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى لمصلين تواجدوا بالمصلى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.