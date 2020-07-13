بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال استكمال تنفيذ مشروع سما ابها الغربية

انهت أمانة منطقة عسير مشروع تطوير المناطق السياحية والساحلية بابها “حدائق سما أبها الغربية ” أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبينا ان نسبة الإنجاز بلغت100% بقيمة 12,420,975 ريال.

وأضاف ان موقع المشروع جاء برؤية مختلفة لموقع جمالي ذو إطلاله بهية ومساحات من الخضرة في منطقة ام الركب على طريق الطائف.

مشيرا الى ان مجموع أطوال الطرق في موقع سما أبها الغربية قدر بأكثر من 5كم وتقدر المسطحات الخضراء فيها بنحو 45 ألف م2 ووصل عدد الجلسات في المشروع الى نحو 120 جلسة وأربع دورات مياه علاوة على المرافق العامة.

وقال الدكتور وليد الحميدي، إن الأمانة حريصة على إنشاء حدائق حضرية سواء في مشروع “سما أبها” أو الحدائق العامة في مدينة أبها، لما في ذلك أهمية اجتماعية وبيئية، واقتصادية، واستدامة للحدائق من خلال زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات، تماشياً مع مبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني مبينا ان مشروع حدائق سما أبها تعد من المشاريع الحيوية التي قامت أمانة منطقة عسير على تنفيذها، ليكون أحد أهم روافد الترفيه في مدينة أبها، وأبرز الحدائق جاذبية لزوار المنطقة.