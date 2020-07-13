شكرا لقرائتكم خبر عن مُصاب «إكزيما» تمنعه من تفعيل حسابه بـ«البصمة».. «أبشر» توضح الحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رد حساب منصة أبشر عبر موقع “تويتر” على تساؤل لأحد المواطنين شكى فيه من عدم قدرته على تفعيل حسابه بالبصمة لإصابته بأكزيما – مرض جلدي – يمنعه من ذلك.

وجاء في رد المنصة: “يمكنك التفعيل من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالأحوال المدنية أو الجوازات أو من خلال حسابك البنكي ولمعرفة مواقع المراكز يرجى زيارة الرابط المرفق (هنا)“.