شكرا لقرائتكم خبر عن مُصاب «إكزيما» تمنعه من تفعيل حسابه بـ«البصمة».. «أبشر» توضح الحل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رد حساب منصة أبشر عبر موقع “تويتر” على تساؤل لأحد المواطنين شكى فيه من عدم قدرته على تفعيل حسابه بالبصمة لإصابته بأكزيما – مرض جلدي – يمنعه من ذلك.
وجاء في رد المنصة: “يمكنك التفعيل من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالأحوال المدنية أو الجوازات أو من خلال حسابك البنكي ولمعرفة مواقع المراكز يرجى زيارة الرابط المرفق (هنا)“.
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