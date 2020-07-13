شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل المعلمين والمهندسين والطلاب.. 8 اختبارات تظهر نتائجها على «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد “تطبيق توكلنا”، على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن نتائج ثمانية اختبارات تشمل المعلمين والمهندسين والطلاب، تظهر على التطبيق.

وذكر حساب “تطبيق توكلنا”، أن نتائج الاختبارات التي تظهر لديه هي: “القدرات العامة والتحصيل الدراسي والقدرات للجامعيين، كفايات المعلمين”.

وأضاف التطبيق؛ ردًا على الاستفسارات التي وردته على “تويتر”: أن نتائج الاختبارات التي تظهر لديه تشمل “كفايات اللغة الإنجليزية وتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، والقدرة المعرفية والمهندسين”.