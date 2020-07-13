شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي: التعليم أساس تقدم وتطور الأمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن التعليم هو الأساس في تقدم وتطور الأمم والارتقاء بالتنمية الشاملة في القطاعات كافة، وأن التفوق يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والقيادة التي لا تدخر جهداً لتوفير كل الإمكانيات من أجل حصول الطلبة على أعلى المستويات الدراسية والتعليمية لخدمة شعبهم والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.ووجه سموه بمنح دراسية للطلبة والطالبات الأوائل بالصف الثاني عشر في عجمان في جامعات الدولة أو خارجها حسب التخصص الذي يختارونه، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح الدائم، معرباً عن اعتزازه وفخره بأبنائه الأوائل والذين أسعدوا القلوب بنجاحهم وتوفقهم.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه «الاثنين» بالديوان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الطلبة والطالبات الأوائل في الصف الثاني عشر للعام 2019/ 2020 المسار المتقدم والعام والمسار التكنولوجي التطبيقي في منطقة عجمان التعليمية، بهدف دعم وتشجيعهم على التميز والتفوق خاصة في مجال التعليم ومساندتهم لاستكمال دراستهم العليا في المعاهد والجامعات سواء داخل الدولة أو خارجها.وقال سموه: «إن تكريمنا للمتفوقين من أبنائنا الطلبة هو تكريم للعلم وليكون هذا التكريم تشجيعاً لجيل المستقبل لتحمل المسؤولية وليأخذوا دورهم في مسؤولية وطنهم وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا الذين اجتهدوا وسهروا واستحقوا ما نالوه عن نجاح متميز.. إنهم غرة في جبين هذا الوطن ولهم التهنئة منا والشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة على امتداد الوطن لما بذلوه من جهد مخلص وما قدموا من عمل متميز».وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة في مجال التعليم والتي آتت ثمارها في تفوق وتميز شباب وشابات الوطن وبالدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في رعاية النهضة التعليمية وإعطاء القطاع التعليمي اهتماماً كبيراً ورعاية خاصة باعتباره القطاع الأساسي في تأهيل الكوادر وصقل المواهب وإعداد أجيال مساهمة في تطوير الدولة وتقدمها، داعياً الشباب من الجنسين للتسلح بالمعرفة والعلم والإسهام في بناء الوطنوأثنى سموه على جهود القائمين على العملية التعليمية والتربوية في دولة الإمارات، مؤكداً أهمية الدور المتميز الذي يقومون به في إعداد الأجيال للمساهمة في بناء الوطن، ومشيداً بالدور الكبير والحيوي لأولياء الأمور فلهم التحية والتقدير لما قاموا به من تشجيع ومساعدة لأبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لتفوقهم وتميزهم وإعدادهم لمستقبل أفضل.وثمن صاحب السمو حاكم عجمان جهود جميع العاملين بالميدان التربوي من منطقة عجمان التعليمية والهيئة الإدارية والتدريسية الذين لهم دور كبير في ما تم تحقيقه من نجاح وتفوق.وهنأ سموه في ختام اللقاء الطلبة الأوائل في عجمان، والذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الدولة وعلى تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى في الصف الثاني عشر، معرباً عن تمنياته لهم بتحقيق ما يصبون إليه في مسيرتهم التعليمية وإثبات أن أبناء الإمارات على قدر المسؤولية.وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الطلبة والطالبات المتفوقين.حضر اللقاء.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم و عبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعلي حسين مدير منطقة عجمان التعليمية وعدد من كبار المسؤولين.من جانبهم أعرب الطلبة الأوائل عن سعادتهم بلقاء سموه وتهنئته لهم بالنجاح وتقدموا ببالغ الشكر والتقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس حرص سموه على متابعة أبناء الوطن وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم، وأكدوا أن دعم سموه سيكون دافعاً لهم لمواصلة دراساتهم العليا والاستمرار بالتفوق والتميز.ومن جهته تقدم علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لتكريمهما أوائل الصف الثاني عشر من عجمان على مستوى الإمارات في المسار المتقدم والعام والتطبيقي، مشيراً إلى أن ذلك يدل على حرص القيادة على دعم وتشجيع المتميزين من الطلاب والطالبات.. وأعرب سعادته عن أمله في أن يكون هذا التكريم حافزاً للجميع للجد والاجتهاد والتحصيل العلمي والتفوق.



المكرمون



وشمل التكريم الأوائل في «المسار العام» كلاً من الطالبة عائشة سعيد محمد الشويهي الكعبي مدرسة الظهرة للتعليم الثانوي «مصفوت/ مزيرع» والطالبة ريم سالم محمد سالم الكعبي مدرسة الظهرة للتعليم الثانوي «مصفوت/ مزيرع».. وفي المسار المتقدم الطالبة مريم هاشم الشاطر مدرسة الظهرة للتعليم الثانوي «مصفوت» وجهاد محمود محمد علي الصريدي مدرسة الظهرة للتعليم الثانوي «مصفوت».

وفي المسار المتقدم التقني شمل التكريم كلاً من عائشة عدنان حاجي حاجوني الزرعوني وهاشل أحمد هاشل حميد المهيري وسلطان خالد عبدالله محمد عبدالله وسارة أحمد سالم خلفان الحمادي.. وفي المسار العام المهني شمل كلاً من: سعيد خلفان محمد النقبي وماجد عبيد محمد الغويص السويدي وفاطمة علي أحمد محمد آل علي وهند سعيد طيب العبدول العوضي وعبد الرحمن محمد عبدالله محمد المعيني وعائشة محمد عبدالله كردم البلوشي وجميعهم ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بنين وبنات في عجمان.



(وام)