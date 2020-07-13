تعرّف على مفاجآت فنادق دبي

تقدم مفاجآت صيف دبي لسكان دبي وزوارها فرصة استثنائية للاستمتاع بتجارب التسوق والإقامة وتناول الطعام من خلال توفير مجموعة واسعة من العروض الجذابة على تجارب الإقامة الفندقية والأنشطة الشاطئية والوجهات العائلية على مدى سبعة أسابيع؛ حيث كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة واسعة من عروض الفنادق التي تضمن لضيوف مفاجآت صيف دبي تجربة متكاملة هذا الصيف.

تجتمع تجارب الإقامة الفاخرة مع عروض التسوق في فندق العنوان وسط المدينة الذي يبعد مسافة قصيرة عن دبي مول. ويمكن للضيوف المقيمين في الفندق الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 50% على أفضل أسعار الغرف المتوفرة.

يمكن للضيوف من العائلات والأصدقاء زيارة مجموعة من أشهر الفنادق التابعة لعلامة جميرا في دبي، بما في ذلك جميرا بيتش وجميرا النسيم وجميرا القصر وجميرا دار المصيف وجميرا زعبيل سراي وجميرا كريك سايد، والاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 40% على تكاليف الإقامة. وتتضمن عروض الإقامة وجبة إفطار مجانية وتخفيضات بنسبة 40% في كافة منافذ المأكولات والمشروبات، كما يمكن للنزلاء اختيار الإقامة مع وجبتي طعام.

يمكن لضيوف فندق فيرمونت النخلة الاستمتاع بالمياه الصافية والشواطئ الرملية البيضاء، والاستفادة من تخفيضات بنسبة 30% على أفضل أسعار الغرف المتوفرة وتخفيضات تصل حتى 50% لأعضاء برنامج الولاء، بالإضافة إلى أربعة مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها وشاطئ خاص وسط أروع الإطلالات على أفق المدينة، للاستمتاع بتجربة تسوق مثالية هذا الصيف.

يتيح منتجع جبل علي تجربة لا تُنسى بفضل واجهته الشاطئية الممتدة على مسافة 800 متر، بالإضافة إلى الرياضات المائية الشائقة وأجواء الهدوء في الحدائق الخضراء.

يمكن للمتسوقين عند انضمامهم إلى برنامج الولاء «ALL» من أكور، الاستفادة من التخفيضات الكبرى في مجموعة من أشهر مطاعم المدينة ووجهات الطعام المتوفرة على مدار الساعة. كما يمكن لأعضاء البرنامج الاستفادة من تخفيضات بنسبة 50% على تجارب الإقامة والطعام ضمن أفضل الفنادق في دبي، بما في ذلك رافلز وفيرمونت وسوفيتل وبولمان وموفنبيك وسويس أوتيل وإم جاليري ونوفوتيل وميركيور وأداجيو وريكسوس وإيبيس ستايلز وإيبيس.

يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة استثنائية في فندق لو رويال ميريديان في دبي مارينا، والذي يشكل الوجهة الأمثل للعائلات الكبيرة هذا الصيف، حيث يتيح الفندق عرض الطعام المجاني للأطفال، بالإضافة إلى تخفيضات بقيمة 50% على أسعار الغرف عند حجز غرفة ثانية. ويتاح عرض المأكولات والمشروبات المجاني للأطفال ما دون 12 عاماً عند زيارتهم المطاعم المشاركة برفقة الأهل.