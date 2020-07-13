شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى زوجها.. ميلانيا ترامب تضع «كمامة» لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت ميلانيا ترامب، فيديو على صفحتها في «تويتر»، وهي مرتدية الكمامة للمرة الأولى في مكان عام.
وظهرت السيدة الأولى خلال زيارتها إلى مركز يقدم المساعدات للأطفال والعائلات، مرتدية كمامة بيضاء اللون، وعلقت ميلانيا على الفيديو بمنشور جاء فيه: من دواعي سروري قضاء الوقت مع الموظفين والأمهات والأطفال في «ماري إليزابيث هاوس»، وهو مكان يساعد على تقوية العائلات، ويوفر المهارات الحياتية والاستشارات والموارد التعليمية؛ لمساعدة النساء غير المتزوجات وأطفالهن الضعفاء.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وضع قناعاً للمرة الأولى في مكان عام، السبت، خلال زيارته مركزاً طبياً عسكرياً، من أجل أن يكون مثالاً في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء الولايات المتحدة.
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