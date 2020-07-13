«سيدات أعمال أبوظبي» يطلق جائزة أفضل فكرة مشروع

أطلق مجلس سيدات أعمال أبو ظبي، الاثنين، الموافق 13 يوليو/تموز 2020 الدورة الخامسة لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر 2020 في نسختها الإلكترونية.

وأشارت مريم الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي إلى أن الجائزة تأتي لتحقيق المشاركة المتميزة للمرأة في ريادة الأعمال، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وتعمل على تحفيز ودعم رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع المبدعة والمبتكرة من خريجات الجامعات والمعاهد العليا ورائدات الأعمال؛ للمشاركة بأفكار ومشاريع جديدة، كما تعمل على مساندة أفكار المشاريع الفائزة؛ للدخول إلى عالم الأعمال عبر توفير الخدمات والتدريب والمعلومات وحضانة الأفكار؛ لتحويلها إلى مشاريع حقيقية ومنافسة في السوق التجاري.



تحفيز الاستثمار



وأكدت الرميثي أن الجائزة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار في المشروعات المبدعة والمبتكرة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة، وإذكاء روح التنافس والإبداع والابتكار لدى رائدات الأعمال وطالبات الجامعات والمعاهد العليا؛ لدعم أفكار المشاريع المبدعة والمبتكرة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ من خلال توفير الدعم الفني والإداري، واقتراح الحلول الممكنة للتنفيذ، والمساعدة في اكتساب القدرة على اختيار أفكار المشروعات، والقدرة على تحديد وتوضيح الفكرة، وإعداد خطة العمل واحتضان المشاريع الفائزة في حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة، وتشجيع صاحبات الأفكار على تطوير قدراتهن ومهاراتهن؛ من خلال التأهيل والتدريب في مجال ريادة الأعمال.

وأضافت: إن المجلس بدأ بتلقي طلبات الترشح للجائزة ابتداءً من 13 يوليو/تموز 2020 ويستمرحتى 15 سبتمبر/أيلول 2020، وسيجري فرز الطلبات بداية من 16 سبتمبر 2020، وستبدأ أعمال التقييم والتحكيم في الفترة من 20 -24 سبتمبر 2020، وسوف يتم اعتماد النتائج النهائية في 14 أكتوبر 2020 والإعلان عنها في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

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نظام إلكتروني



وحول تفاصيل النسخة الإلكترونية للجائزة، أشارت الدكتورة شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي إلى أنه ووفقاً لمتطلبات التحول الرقمي للخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والموجهات الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي تم استحداث نظام إلكتروني خاص بجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر 2020 على الموقع الإلكتروني لمجلس سيدات أعمال أبوظبي تجرى خلاله كافة العمليات والإجراءات الخاصة بالجائزة ابتداءً من مرحلة الترشح، وانتهاءً بمرحلة الإعلان عن النتائج.

والجدير بالذكر أن الجائزة تستهدف الفئات التالية: رائدات الأعمال، صاحبات مشروع مبدع، طالبات الجامعات والمعاهد والكليات، المتقدمات لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والفتيات والسيدات بشكل عام.

وتتضمن شروط التقدم للجائزة: أن تكون المتقدمة أو المتقدمات من مواطنات دولة الإمارات، التسجيل في الجائزة إلكترونياً واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة، أن تسلم الفكرة مكتوبة بصورة واضحة ومفصلة، وأن تكون الفكرة مبدعة أو مبتكرة لها جدوى وفائدة اقتصادية وقابلة للتطبيق.

وتتضمن الجائزة فئتين:

* الأولى: فئة الأفكار الفردية من رائدات وسيدات الأعمـال صاحبات الأفكار والمبادرات الجديدة والمبتكرة في مجال الأعمال.

* الثانية: فئة الأفكار الجماعية من خلال مجموعات لا تتجاوز 5 سيدات لكل مجموعة وتنطبق عليها نفس شروط ومعايير التقييم ويجوز لكل سيدة في الفريق الجماعي أن تتقدم للجائزة بشكل فردي.



الجوائز



وحول آلية المكافأة والتكريم، ستحصل الفائزة بالجائزة الأولى على شهادة تقدير ودرع وجائزة مالية قدرها 30,000 درهم وترشح للدخول في حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة، بينما تحصل الفائزة بالجائزة الثانية على شهادة تقدير ودرع وجائزة مالية قدرها 25,000 درهم وترشح للدخول في حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة، وستحصل الفائزة بالجائزة الثالثة على شهادة تقدير ودرع وجائزة مالية قدرها 20,000 درهم وترشح للدخول في حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة، وتحصل الفائزة بالجائزة الرابعة على شهادة تقدير ودرع وجائزة مالية قدرها 15,000 درهم وترشح للدخول في حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة، وتحصل الفائزة بالجائزة الخامسة على شهادة تقدير ودرع وجائزة مالية قدرها 10,000 درهم وترشح للدخول في حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة.