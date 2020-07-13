شكرا لقرائتكم خبر عن «شمس» تشارك بأول معرض افتراضي لـ«سيملس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
اختتمت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» بنجاح مشاركتها في أول معرض افتراضي لـ «سيملس»،"Seamless Saudi Arabia Virtual 2020"، كراعٍ ذهبي للحدث ضمن مشاركتها يومي الثامن والتاسع من يوليو، واستعرضت أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التجارة الإلكترونية.
وشهد المعرض تقديم المئات من العروض التعريفية، والمناقشات المباشرة، كما عقد العديد من اجتماعات المبيعات ضمن المنصة الافتراضية، ومنحت «شمس» لعدد من عملائها الفرصة للمشاركة وتسليط الضوء على علاماتهم التجارية وخدماتهم المتنوعة تحت مظلة المنصة الرئيسة لـ «شمس».
كما شاركت «شمس» في حلقة نقاشية بعنوان «التجارة 2030: تعزيز الجهود من خلال إنشاء الشراكات الصحيحة». وتحدث فيها كل من، شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ودنيس دو، نائب رئيس شركة «جولي شيك»، وحماد أنور، نائب المدير العام لموقع «ekuep.com» وكبير مسؤولي التكنولوجيا في «Bargo Venture» وأدار المناقشة كريستينا يوانيدز، الرئيس التنفيذي لشركة «Aquitude».
وناقش الحمادي مع المتحدثين خلال الحلقة النقاشية مجموعة كبيرة من الموضوعات، مثل المكونات الرئيسية لبناء بنية تحتية قوية تسمح بتوفير مستوى عالٍ من خدمة العملاء في جميع الأوقات، وأهمية الشراكات التجارية عند التنقل في سوق التجارة الإلكترونية، مستعرضاً جهود «شمس» الكبيرة وإنجازاتها المتعددة بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب الحمادي عن سعادته بنجاح مشاركة «شمس» في أول معرض افتراضي لـ «سيملس»، وما حققته من نتائج ستظهر آثارها على الصعيد القريب والمستقبلي دعماً لتوجهات «شمس» في دعم رواد الأعمال والابتكار والإبداع محلياً وعالمياً.
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