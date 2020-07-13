شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الوطنية تشيد بصدارة الملاكمة لتصنيف غرب آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت اللجنة الأولمبية الوطنية بجهود اتحاد الإمارات للملاكمة التي أدت إلى تصدره للتصنيف العربي ودول غرب آسيا على مستوى القارة الآسيوية التي تعد أقوى قارات العالم في اللعبة، حيث تضم 7 من أهم 10 منتخبات مصنفة على المستوى العالمي، فقد احتلت الإمارات المركز الـ 15 على المستوى القاري من أصل 43 اتحاداً، وذلك بعد أن كثف الاتحاد من مشاركاته الآسيوية العام الماضي، وأحرز العديد من الميداليات، وكذلك نجاحه في استضافة بطولة آسيا للناشئين والناشئات بالفجيرة العام الماضي لأول مرة بالمنطقة.
وأكد حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة أمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية أن الإمارات وبعد هذا الإنجاز تسعى في المرحلة المقبلة لأن تكون ضمن أفضل 10 دول في آسيا، من خلال النتائج الإيجابية التي سنسعى لتحقيقها على كافة المستويات، مشيراً إلى أن خطاب التهنئة، الذي تلقاه الاتحاد من محمد أحمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية، تتويج للجهود التي يبذلها مجلس الإدارة واللاعبون والمدربون، وكل منظومة العمل بقيادة أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي.
من ناحية أخرى، وعلى نطاق الاتحاد الآسيوي الذي انتقل مقره إلى أبوظبي، فقد بدأ الترتيب لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية القارية مطلع الشهر المقبل من أجل اتخاذ القرار النهائي في أجندة نشاط الاتحاد الآسيوي لهذا العام، وبحث إليه عودة النشاط ضمن الضوابط التي تهدف إلى حماية اللاعبين والمشاركين.
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