منتجات الإبل.. غذاء وتجميل وهدايا

تعتبر المنتجات الوطنية التي تصنع في دولة الإمارات، ذات الارتباط بالبيئة المحلية، من أكثر المنتجات تميزاً، ليس لكونها ذات جودة عالية فقط، بل لكونها أيضاً تعبّـر عن هوية المكان وثقافته، وتعدّ واحدة من أبرز الهدايا التذكارية التي يقتنيها السياح والزوار لهم ولأحبائهم. وكانت منتجات الإبل المصدر الأول للتأقلم مع الحياة الصحراوية لسكان دول الخليج.

وتعد جلود الإبل التي كانت وما زالت ذات استخدام متعدد وفائدة كبيرة، من أكثر الجلود قوة ومتانة، وبالتالي قيمة مادية ومعنوية، طوّعها وصنّعها الكثيرون من أصحاب صناعات الجلود، وتعتبر إحدى الشركات التي أسسها الإماراتي محمد كاظم كشريك، من الشركات التي تستخدم جلود الإبل المحلية، المدبوغة بأصباغ طبيعية، والخالية من الكروم، مما يعزز جودتها.

وتقدم الشركة العديد من المنتجات الجلدية، من أبرزها «النعالات الجلدية التقليدية» للجنسين، التي استُوحيت أشكالها من الأحذية التقليدية القديمة؛ بهدف إحياء الماضي، حفاظاً على الهوية، وإرضاءً للأذواق المحلية بطرق عصرية؛ بحيث تجتذب الأذواق المختلفة كذلك، كما توفر مجموعة من الحقائب التقليدية، الأجهزة اللوحية، النظارات، النقود. وتمنح الشركة الفرص للشباب لإظهار أفكارهم وتصاميمهم، وتخصيص جزء من ريع المبيعات لمشاريع تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولأن النوق مصدر لحليب ذي فوائد جمّة، اعتمده أهل البادية للتغذية، فهو الحليب الذي يحتوي على دهون أقل من حليب الأغنام والأبقار، ومصدر غني بالفيتامينات والمعادن والزيوت وحمض اللبنيك، وألهم مؤسسي أحد المصانع بدبي لإدخاله في صناعة منتجات التجميل المخصصة للبشرة، وأصبح بذلك مصدراً محلياً للعناية، وهدايا تذكارية للسياح في الإمارات.

مضادات الأكسدة الطبيعية

ينوه صنّاع المنتجات بأن منتجات حليب الإبل تقدم للبشرة مضادات الأكسدة الطبيعية المبطئة لشيخوخة البشرة، ومضادة للالتهابات؛ بفضل غناها بأحماض ألفا هيدروكسي المعزز لكولاجين البشرة وامتلائها، والتقليل من ظهور الخطوط الدقيقة، ومعادن البوتاسيوم والكالسيوم والزنك، فيتامينات سي ودي وأي، وغيرها والبروتينات. وتأتي بعطور طبيعية متنوعة من بينها البرتقال، اللافندر، إكليل الجبل والنعناع، عشب الليمون، وعديم الرائحة، وعطور شرقية مستخلصة من العود والزهور، وتعبأ باستخدام عبوات أنيقة خاصة للإهداء، وأخرى تقليدية للاستخدام اليومي.

وعلى المستوى التقليدي فإن حليب النوق يعدّ غذاءً طبيعياً تقليدياً اعتمد منذ الأزل، وفوائده الجمة التي ذكرت تجعله مشروباً مشبعاً ذا خصائص فريدة، وهو ما دفع مصنعاً لتوفير الحليب التقليدي منه والمنكه بنكهات الشوكولاتة والزعفران والفراولة والتمر ليضاهي حليب الأبقار المتوافر بكثرة في الأسواق، وليكون الأول في العالم الذي يوفر حليب الأطفال الجاف، وطور منتجاته ليكون هنالك آيس كريم بنكهات تقليدية بالفستق والبندق والقرفة والفانيليا وبالزعفران والهيل، وحليب طويل الأجل، بالإضافة إلى مشروبات جاهزة من القهوة الكابتشينو واللاتيه.

وحليب النوق يضم محتوى من الدهون أقل من حليب البقر بما يقارب 50%، ومحتوى أعلى من فيتامين سي بما لا يقل عن 3 أضعاف، وهو لا يتسبب بالحساسية كما هو شائع في منتجات الحليب الأخرى؛ لاحتوائه على نسبة ضئيلة من اللاكتوز، وآمن بفضل خصائصه لأصحاب الأمراض المزمنة كأمراض السكري والتهاب الكبد والأمراض المناعية.