شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي كامل يجدد تعاقده مع الزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
جدد لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مهدي كامل، تعاقده بشكل رسمي مع فريق الزوراء وسيمثله في الموسم المقبل، وقد تأخر تجديد عقد اللاعب مهدي كامل لمدة طويلة بسبب دخول فرق أخرى على خط المفاوضات معه لغرض التعاقد معه، إلا أن إدارة الزوراء التي يترأسها نجم الكرة العراقية السابق مهدي كامل نجحت في الحفاظ عليه وقامت بتجديد العقد معه بعد أن أبدى رغبته في التواجد مرة أخرى مع فريق الزوراء.
يذكر أن اللاعب مهدي كامل جاء إلى الزوراء في الموسم الماضي قادماً من فريق الشرطة.
ويسعى اللاعب إلى العودة من جديد إلى صفوف المنتخب العراقي بعد أن تم الاستغناء عنه في الموسم الماضي من قبل المدرب السلوفيني كاتانيتش.
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