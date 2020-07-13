بيبا تكشف سر نجاح منتخب إنجلترا في مونديال 2012

كشفت بيبا جرينج الطبيبة النفسية لمنتخب إنجلترا في مونديال 2018، عن سر النجاح في الحياة في كتاب «fear less»، وقالت الطبيبة التي ساعدت المنتخب على الوصول لنصف نهائي المسابقة لأول مرة منذ 28 عاماً: «كان اللاعبون يتهيبون من مواجهة خصوم كبار مثل البرازيل وألمانيا والأرجنتين، قلت لهم إن الخوف غريزة طبيعية عند أي إنسان عند تعرضه للخطر كما أن المحيطين بكم يعمقون هذا الشعور لكن بمقدوركم التقليل منه بالابتسامة ورباطة الجأش». وتابعت بيبا:«أنا على سبيل المثال، كنت أتهيب التحدث أمام جمهور، كان شعور الخوف عندي كبيراً لدرجة أنني كنت أمسك بالطاولة كي أحافظ على توازني ثم سألت نفسي في يوم ما، ما الذي يخيفني تحديداً؟ وماذا يكلفني هذا الخوف؟».

وكشفت بيبا، التي نشأت في منزل بلدية ولم تلتق بوالدها إلا في سن الـ14 عن إصابتها بالسرطان وقالت:«كدت أسقط في دوامة اليأس والخوف لكنني أمسكت بالقلم وأخذت نفساً عميقاً ودونت الأشياء التي تخيفني من هذه التجربة، استسلمت للأمور الخارجة عن إرادتي وشغلت نفسي بالتفكير بأمور إيجابية أخرى في حياتي».

في 2017 تلقت بيبا اتصالاً من اتحاد الكرة وتعلق:«كانت تبدو مهمة مستحيلة والفشل قادم لا محالة لكنني قلت في نفسي ليس لدي ما أخسره»، وختمت بيبا:«تذوق طعم الخوف لكن حقق نصرك النفسي».