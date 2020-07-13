وفاة زوجة جون ترافولتا بعد صراعها مع السرطان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و(توينز)، عن عمر ناهز الـ 57 عاماً بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريباً، حسبما أعلن زوجها الممثل، جون ترافولتا في منشور على «إنستجرام» في وقت متأخر الأحد.

وقال ترافولتا البالغ من العمر 66 عاماً: أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي، بينما كتبت ابنتها إيلا ترافولتا على «إنستجرام»: لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك.

وولدت كيلي كاماليلهو سميث، في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي (ميس تشيف) عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو (سيكريت أدميرير)، والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معاً في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.